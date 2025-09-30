LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El euríbor recoge el parón en las bajadas de tipos del BCE y repunta por segundo mes consecutivo

El indicador sube al 2,172% en septiembre pero aún abaratará las hipotecas con revisión anual y semestral

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:22

El euríbor recoge el frenazo en las bajadas de tipos de interés impuesta por el Banco Central Europeo (BCE), que en su reunión de ... septiembre decidió dejar la tasa de referencia invariable en el 2%. Con la perspectiva de que se mantengan en ese nivel, el indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España despidió septiembre con una media del 2,172%, lo que supone un repunte -el segundo consecutivo- respecto al 2,114% registrado en agosto.

