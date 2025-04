La patronal catalana y los sindicatos reactivan su ofensiva contra la opa de BBVA

Empresarios y sindicatos que no pudieron personarse en el análisis de Competencia sobre la opa de BBVA a Sabadell reactivan su ofensiva contra la operación. ... Tras presentar varios recursos ante la Audiencia Nacional, este diario ha podido saber que UGT ha solicitado también medidas cautelares frente a la decisión de la CNMC de no permitir la personación del sindicato.

El tribunal ha recibido en las últimas semanas una ola de reclamaciones en este sentido, también desde Fomento del Trabajo, la principal patronal catalana, que este martes también avisó que la opa podría tener un impacto en crédito a pymes de un mínimo de 75.000 millones de euros en financiación.«Es el 50% del crédito que da Sabadell a las pymes, que es de 150.000 millones de euros», recalcó su presidente, Josep Sánchez Llibre, durante un foro financiero. Una cifra que difiere con los 5.000 millones de euros que BBVA estima que se generarían en crédito nuevo si la operación se cierra con éxito.

UGT también apunta a la contracción del crédito esperada en sus alegaciones ante la Audiencia Nacional, y también a la posible pérdida de empleo que resulte de una posible unión entre BBVA y BAnco Sabadell. Por eso considera que su valoración debe ser tenida en cuenta por Competencia.

En su recurso, la representación del sindicato no advierte perjucio para Competencia ni para el interés general de «aguardar a que los tribunales se pronuncien sobre la legalidad del acuerdo adoptado».

A juicio de UGT, su no personación provocaría «un daño de imposible reparación y el perjuicio en el interés de esta parte, que no se podría ya corregir o evitar por haberse consumado la tramitación del procedimiento referido; de manera que de no acordarse la suspensión del procedimiento administrativo, la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, se vería frustrada, vulnerándose por esta vía el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».

La complejidad del proceso ha retrasado los plazos estimados inicialmente por BBVA para culminar la opa. Está previsto que Competencia ofrezca su veredicto en las próximas semanas. Y después podría intervenir el Gobierno. «Lo que me gusta menos es que una opa hostil es siempre más complicada que una no hostil», apuntaba este mismo martes la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, durante su intervención en un acto celebrado por 'Club Diálogos para la Democracia'.