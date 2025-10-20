LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reuters

Apple bate máximos en Wall Street y se acerca al club de los 4 billones de dólares

Los inversores confían en un aumento de las ventas del iPhone que permita dejar atrás el impacto de la guerra arancelaria en sus cuentas

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:47

Comenta

Suma y sigue. Pese a un inicio de año turbulento, Apple recupera la confianza del mercado de la mano de las mayores ventas esperadas para ... el nuevo iPhone 17 y la expectativa de unos resultados que sorprenderán a finales de octubre. Las acciones del gigante de Cupertino subieron este lunes un 4,5% en Wall Street, batiendo por momentos máximos históricos en 264,38 dólares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una calagurritana en un pueblo de Soria tras una explosión y un incendio en su vivienda
  2. 2 Fisioterapia Pérez
  3. 3

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  4. 4 Detenido un hombre que vendía drogas a menores en su domicilio de Logroño
  5. 5

    Lo tradicional no pasa de moda
  6. 6

    Seis aperturas más que cierres, clavo ardiendo al que se agarra el comercio local en Logroño
  7. 7

    Cornago, un lugar que deja huella
  8. 8

    La ascendencia riojana de Juan Ramón Jiménez
  9. 9

    «Nadie se suicida con seis puñaladas profundas en el cuerpo», apunta la Fiscalía
  10. 10 Este fin de semana se cambia la hora para entrar en el horario de invierno: ¿dormiremos más o menos?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Apple bate máximos en Wall Street y se acerca al club de los 4 billones de dólares

Apple bate máximos en Wall Street y se acerca al club de los 4 billones de dólares