LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta del BCE, Christine Lagarde AFP

Lagarde alerta del «serio peligro» de inestabilidad si Trump toma la Reserva Federal

La presidenta del BCE reconoce «estar muy preocupada» por el Estado de derecho en EE UU

Félix Montero

Félix Montero

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:58

En una Europa con sus dos principales motores debilitados –Francia al borde de una crisis política y Alemania atrapada en una recesión que no da ... señales de revertirse–, el Banco Central Europeo (BCE) quiere evitar a toda costa que la inestabilidad derivada de los movimientos de Donald Trump al otro lado del Atlántico se agrave aún más. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió este lunes del «serio peligro» que supondría la materialización de los planes del líder republicano, orientados a someter la Reserva Federal al control de la Casa Blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con un destornillador en Calahorra
  2. 2 El granizo sorprende a varias localidades riojanas
  3. 3

    La Laurel ya no es lo que era
  4. 4

    Nájera comienza a recuperar el suministro de agua tras 12 horas de corte total
  5. 5

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años
  6. 6 Susto y un atendido en un conato de incendio en la pastelería Garpesa
  7. 7

    Otro momento tenso con la Gaita en Cervera
  8. 8 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  9. 9

    El DUX Logroño desafía al Real Madrid
  10. 10

    La tragedia del Ebro que dio la vuelta al mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Lagarde alerta del «serio peligro» de inestabilidad si Trump toma la Reserva Federal

Lagarde alerta del «serio peligro» de inestabilidad si Trump toma la Reserva Federal