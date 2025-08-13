El IPC riojano subió un 2,3% en julio con respecto a hace un año Los precios se mantuvieron estables en la comparativa con el mes de junio

Efe Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:04 | Actualizado 10:20h. Comenta Compartir

Los precios aumentaron en julio pasado en La Rioja el 2,3 por ciento interanual y se mantuvieron estables en relación a junio, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la comunidad riojana, menos en vestido y calzado (-11,6 %), por el efecto de las rebajas de verano, comunicaciones (-1,8 %) y menaje (-0,1 %), los precios subieron en todos los grupos en relación a junio pasado. Así, aumentaron más en ocio y cultura (2 %), por la subida de los paquetes turísticos; hoteles, cafés y restaurantes (0,7 %) y transporte (0,7 %), debido al encarecimiento de los carburantes y lubricantes.

En cuanto al incremento de los precios en relación a julio de 2024, el mayor aumento se ha producido en vivienda (6,2 %), bebidas alcohólicas y tabaco (4,6 %) y hoteles, cafés y restaurantes (3,6 %). Sin embargo, en este periodo han descendido en La Rioja en vestido y calzado (-3,6 %), ocio y cultura (-0,9 %) y transporte (-0,7 %).

En el acumulado de los siete primeros meses, el índice de precios de consumo (IPC) suma una inflación del 1,5 en La Rioja.

En el conjunto nacional, el IPC repuntó en julio al 2,7 % interanual, cuatro décimas más que el mes anterior, por el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes y lubricantes, mientras que la tasa subyacente (sin energía y alimentos frescos) avanzó una décima, hasta el 2,3 %.

El INE, que ha confirmado este miércoles el dato adelantado hace dos semanas, calcula que el mes pasado la inflación de los alimentos se moderó una décima, hasta el 2,7 %.