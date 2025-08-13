LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El precio de los carburantes ha subido en julio. P. F.

El IPC riojano subió un 2,3% en julio con respecto a hace un año

Los precios se mantuvieron estables en la comparativa con el mes de junio

Efe

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:04

Los precios aumentaron en julio pasado en La Rioja el 2,3 por ciento interanual y se mantuvieron estables en relación a junio, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la comunidad riojana, menos en vestido y calzado (-11,6 %), por el efecto de las rebajas de verano, comunicaciones (-1,8 %) y menaje (-0,1 %), los precios subieron en todos los grupos en relación a junio pasado. Así, aumentaron más en ocio y cultura (2 %), por la subida de los paquetes turísticos; hoteles, cafés y restaurantes (0,7 %) y transporte (0,7 %), debido al encarecimiento de los carburantes y lubricantes.

En cuanto al incremento de los precios en relación a julio de 2024, el mayor aumento se ha producido en vivienda (6,2 %), bebidas alcohólicas y tabaco (4,6 %) y hoteles, cafés y restaurantes (3,6 %). Sin embargo, en este periodo han descendido en La Rioja en vestido y calzado (-3,6 %), ocio y cultura (-0,9 %) y transporte (-0,7 %).

En el acumulado de los siete primeros meses, el índice de precios de consumo (IPC) suma una inflación del 1,5 en La Rioja.

En el conjunto nacional, el IPC repuntó en julio al 2,7 % interanual, cuatro décimas más que el mes anterior, por el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes y lubricantes, mientras que la tasa subyacente (sin energía y alimentos frescos) avanzó una décima, hasta el 2,3 %.

El INE, que ha confirmado este miércoles el dato adelantado hace dos semanas, calcula que el mes pasado la inflación de los alimentos se moderó una décima, hasta el 2,7 %.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  2. 2 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  3. 3 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  6. 6 Controlado el incendio de Albelda de Iregua
  7. 7

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  8. 8

    La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana
  9. 9 Arde un coche en la calle Piqueras de Logroño
  10. 10

    La noche logroñesa provoca una llamada vecinal cada 18 minutos a la Policía Local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El IPC riojano subió un 2,3% en julio con respecto a hace un año

El IPC riojano subió un 2,3% en julio con respecto a hace un año