Dos jubilados descansan en un banco EP

¡Vejez, divino tesoro!

Mientras los jubilados en España tienen una renta que es un 6,4% superior a la media europea, los trabajadores jóvenes perciben un 7,3% menos que sus homólogos de la UE

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:22

Hace ya mucho tiempo que la lucha de clases perdió su dramatismo. Hoy es muy difícil encontrar grandes masas de trabajadores enfrentados violentamente al capital ... y son muy pocos los que realizan trabajos repetitivos en masa. Trate usted de crear un sindicato en un grupo de trabajadores nómadas digitales y verá lo difícil que resulta sumar intereses homogéneos y encontrar reclamaciones comunes. Mucho más fácil resulta encontrar capas de la sociedad en donde los intereses, las ventajas y las exigencias se ordenan por edades. Basta con hacer unos números para comprobar que los presupuestos del Estado discriminan a los jóvenes y premian a los mayores. La sanidad y las pensiones reciben hoy mucho más dinero que la educación y la vivienda, de tal manera que la fuerza electoral de los ciudadanos de más edad se impone con facilidad.

