LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El ICO lanza un fondo de 1.000 millones para pymes con dificultades de acceso al crédito

El programa está orientado a empresas con al menos cuatro años de actividad que dispongan de auditorías de cuentas en los dos últimos ejercicios o cuenten con un aval público

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:45

España es un país de pymes: más del 95% del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, históricamente, estas compañías se ... han enfrentado a dificultades estructurales para financiarse. El Instituto de Crédito Oficial ha lanzado este viernes el programa ICO Crecimiento, un nuevo programa de financiación directa dirigido a este tipo de empresas que encuentran barreras para acceder a la banca tradicional. La iniciativa, presentada este miércoles en Barcelona, cuenta con una dotación inicial de 1.000 millones de euros y estará operativa hasta diciembre de 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño
  2. 2

    «Hasta pronto, baloncesto»
  3. 3

    La extraña vendimia da el salto a Logroño
  4. 4 La Peña La Rioja trae a Logroño en San Mateo a Zapato Veloz
  5. 5 Amazon se cuela en la red de cartelería digital de Logroño... pensada para el comercio local
  6. 6 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  7. 7

    Una finca en Haro donde crecen los vagones
  8. 8 La Rioja regula por primera vez obtención del título de Bachiller de Artes para quienes superen estudios de Música
  9. 9 Miguel Sáinz: «Flaco favor se hace a Logroño hablando solo de turismo de borrachera»
  10. 10 El ruido y la venta de entradas del MUWI: el Teléfono del Lector de hoy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El ICO lanza un fondo de 1.000 millones para pymes con dificultades de acceso al crédito

El ICO lanza un fondo de 1.000 millones para pymes con dificultades de acceso al crédito