Hallan otros ocho jabalíes muertos en la zona del brote de peste porcina

Agentes rurales de la Generalitat catalana han localizado en las últimas horas otros ocho jabalíes muertos en los alrededores del municipio barcelonés de Cerdanyola del ... Vallés, en el interior del parque natural de Collserola, el lugar en el que desde el miércoles pasado se han encontrado ya catorce cadáveres de estos cerdos silvestres, seis de los cuales ya han dado positivo a la peste porcina africana y han confirmado el primer brote de esta enfermedad en España desde hace 31 años.

Los servicios veterinarios realizarán ahora los análisis para determinar si los ocho nuevos ejemplares muertos también estaban infectados por la peste porcina, tal y como se sospecha. Tanto los agentes rurales como la Generalitat esperan que en las próximas horas continúe el goteo de jabalíes muertos porque este agente infeccioso, inocuo para los humanos y otras especies animales, es muy contagioso y en la familia de los puercos tiene unas tasas de mortalidad próximas al 90%.

El hallazgo se ha producido en paralelo a que el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat explicase que los agentes rurales, con la ayuda de perros, han comenzado a realizar batidas por el área de 20 kilómetros a la redonda del punto en el que se hallaron los primeros restos contaminados, en el entorno del parque de Collserola, con el doble objetivo de retirar nuevos cadáveres y de comenzar a capturar a jabalíes sospechosos de poder estar infectados por la peste porcina africana.

El consejero catalán de Agricultura pide a los ciudadanos respeto al perímetro clausurado y no descarta implicar a la UME en el cerco contra el virus

Òscar Ordeig no dio demasiados detalles sobre la actuación, pero indicó que en esta operación, que trata de reducir al máximo el número de animales enfermos que están en libertad y de retirar los restos contaminados tirados o esparcidos por la zona, se instalarán trampas y, además, se usarán repelentes y vallas para que los animales no se trasladen a otras áreas limítrofes.

La captura de jabalíes vivos, la recuperación de otros posibles cadáveres y el cerco de para evitar que el resto de puercos silvestres salgan del foco de la infección forman parte del plan puesto en marcha el sábado para tratar de aislar y encapsular el brote en un perímetro de 20 kilómetros a la redonda. En esta área de riesgo se ha prohibido el acceso de no residentes a los bosques y parajes naturales y de toda clase de actividad no indispensable, entre ellas la caza y las actividades de ocio, al tiempo que se están vallando y cercando las zonas por las que podrían huir los jabalíes y se ha aislado y puesto en cuarentena a las 39 granjas de cerdos comunes que hay en la zona.

El objetivo es evitar que el virus salte el perímetro de seguridad y el brote se convierta en una epidemia, como ya ocurrió hace más de 30 años, algo que provocaría un daño económico devastador a una industria porcina en la que España es el tercer mayor productor y exportador mundial y que suma al 40% de todo el valor generado por la ganadería nacional.

Un origen aún desconocido

El consejero, en una entrevista en Cataluña Radio, pidió la colaboración de toda la ciudadanía para cumplir la restricción de no acceder al parque natural de Collserola, que se mantiene cerrado. «El sábado no acabó de funcionar porque es un parque natural con 100 accesos principales y 400 secundarios, muy difícil de cerrar», explicó, para añadir que la instrucción es que el parque está completamente vedado al ocio.

Para cumplir con el plan de contención del virus, comentó que han reforzado los efectivos de seguridad, tanto de Mossos d'Esquadra como de Guardia Civil y agentes rurales. Se quiere evitar el acceso a Collserola, «sobre todo al radio principal de seis kilómetros a la redonda que está especialmente blindado». También detalló que el proceso de recuperación y captura será coordinado por los agentes rurales, conjuntamente con el Departamento de Agricultura y con personal de la empresa pública Forestal Catalana, y que contarán con la colaboración de otros cuerpos como la Guardia Civil. «Cualquier animal que se encuentre se debe desinfectar, se debe llevar al centro de Investigación de Salud Animal y debe hacerse con unas condiciones técnicas muy avanzadas», matizó.

El origen exacto del brote se desconoce por el momento, pero se está investigando. El consejero señaló que una vez que los análisis determinen la variante exacta del virus presente en Cataluña y se pueda comparar con las que hay en otros trece países de la UE con presencia de esta enfermedad se podrá apuntar a cuál puede ser su origen. Mencionó como posibles hipótesis el abandono de restos de comida contaminada o que el virus haya viajado en algún medio de transporte europeo.

«Se hará lo que haga falta»

El responsable autonómico avanzó que, para asegurar el éxito de las tareas de contención del brote, está sobre la mesa y en debate la posible intervención en la zona de la unidad específica de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El Gobierno central ya ha puesto a disposición de la Generalitat estas unidades militares y las activarán si se considera necesario. «Ahora lo que tenemos que ver es si hay más positivos«, indicó, para subrayar que hasta el momento todos los animales infectados localizados estaban dentro del radio del municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), pero se comprometió a que, en caso de tener que ampliar este perímetro, utilizará »los medios técnicos, económicos y efectivos que hagan falta«.

Por el momento, la Generalitat no se ha planteado suspender las clases en el campus de Bellaterra de la Universidad Autonoma de Barcelona (UAB), muy cercano al radio aislado del brote. Las actividades de los hogares, empresas y centros universitarios próximos a la zona perimetrada «se mantienen hasta nuevo aviso«, añadió.