LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez preside la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista. EP

El Gobierno mejorará sus previsiones de crecimiento para este año

El presidente Pedro Sánchez anuncia que este martes el Consejo de Ministros aprobará el nuevo cuadro macroeconómico con un alza de la proyección del avance del Producto Interior Bruto para 2025

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:39

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que el Ejecutivo aprobará mañana en Consejo de Ministros el nuevo cuadro macroeconómico en el que ... revisarán al alza su previsión de crecimiento de Producto Interior Bruto (PIB) para este año. Actualmente el Gobierno prevé que la economía crecerá este año un 2,6%, en línea con la mayoría de organismos económicos, pero Sánchez consideró que la buena marcha de la actividad y el empleo en lo que va de año les permite mejorar su previsión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  2. 2

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  3. 3 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  4. 4

    La UD Logroñés juega con fuego
  5. 5

    El velo de la izquierda
  6. 6

    «Nadie ha tenido interés en salvar los empleos»
  7. 7

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales
  8. 8 El marcador | Victoria de la UDL y el resumen de los partidos del fin de semana
  9. 9 Javier San Pedro y La Casilla Ecológica, entre los ganadores del Concurso Agrícola de La Rioja
  10. 10

    Santa Teresita se cierra desde este lunes para abordar unas obras que costarán medio millón de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Gobierno mejorará sus previsiones de crecimiento para este año

El Gobierno mejorará sus previsiones de crecimiento para este año