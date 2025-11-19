El Gobierno abre la puerta a intervenir el precio de los huevos tras dispararse por la gripe aviar Este alimento básico de la cesta de la compra se encareció un 22% en octubre en España, el doble que en la media de la UE

Edurne Martínez Madrid Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:45 | Actualizado 12:12h.

La crisis de la gripe aviar en España, que ha obligado al Ministerio de Agricultura a decretar el confinamiento de aves de cría a todas ... las granjas del país, ha provocado que el precio de los huevos se dispare hasta niveles históricos. El Gobierno está evaluando si es necesario tomar medidas de contención como se hizo con los precios del aceite de oliva cuando empezó a desbocarse. Así lo confirmó este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la sesión de control en el Congreso, que explicó que el precio está subiendo por varios factores, entre ellos la situación sanitaria derivada de la gripe aviar, por la que se han tenido que sacrificar alrededor del 5% de las gallinas en España.

Solo en el mes de octubre el precio de los huevos ha subido un 5% en España y un 22,5% si se compara con los precios de hace un año. España es el quinto país de toda Europa que registra la mayor subida del precio de este alimento básico de la cesta de la compra, solo por detrás de Portugal, si se pone el foco en los países de la eurozona, según los datos de Eurostat publicados este miércoles. El encarecimiento de los huevos en octubre en España duplica la subida que se registra en la UE, del 10,5%, y casi triplica la media de la eurozona, del 7,7%.

