LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen EFE

El Gobierno aumenta un 62% la inversión en redes con 13.590 millones de euros hasta 2030

El proyecto de real decreto se somete desde hoy a audiencia pública hasta el 6 de octubre

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:08

La nueva planificación de redes eléctricas 2025-2030 en la que trabaja el Gobierno contará con un volumen de inversión total de 13.590 millones ... de euros. Esto supondrá un desembolso de un 62% superior al periodo anterior. España tiene un problema a la hora de querer casar oferta y demanda. No hay redes eléctricas suficientes, tal y como ha puesto de manifesto el mapa de capacidad que han publicado esta semana las eléctricas. Y en este contexto, el Ejecutivo trabaja en un nuevo marco para avanzar en una red más moderna y consolidar la electrificación como «oportunidad país». El objetivo es anticipar el despligue de esas redes eléctricas, impulsar proyectos de descarbonizacion, modernización de la economía y reforzar la competitividad. «Que esa factura competitiva sea un motor de impulso en España», destacó la vicepresidenta tercera y ministra Sara Aagesen en la presentación de la propuesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  3. 3

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  4. 4 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado
  5. 5 Detenido un vecino de Albelda por tráfico de drogas cuando iba un taxi con 62 gramos de speed ocultos bajo el asiento
  6. 6 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  7. 7

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  8. 8

    St. Gottard se despide medio siglo después de la calle Grande
  9. 9

    La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico
  10. 10

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Gobierno aumenta un 62% la inversión en redes con 13.590 millones de euros hasta 2030

El Gobierno aumenta un 62% la inversión en redes con 13.590 millones de euros hasta 2030