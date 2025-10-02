LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas en el centro de Madrid. O. Chamorro

El gasto de los turistas subió un 6,7% en agosto, la mitad que el año pasado, y confirma la ralentización del sector

España registró casi 11,5 millones de turistas en pleno mes de vacaciones, pero su gasto medio cayó un 2,5% respecto al de julio

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:44

Comenta

Los 11,3 millones de turistas extranjeros que llegaron a España en agosto gastaron 16.400 millones de euros, un 6,7% más que el ... año pasado, según los datos que publicó este jueves el INE. Pese al incremento, es la mitad de lo que creció el gasto en agosto del año pasado (13%), lo que confirma la ralentización del sector a la que aluden los expertos en los últimos meses. Es un episodio «lógico» después de los incrementos «tan abismales» que ha tenido el sector desde que finalizó la pandemia, indican los analistas consultados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito
  2. 2

    «Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
  3. 3 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño
  4. 4

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  5. 5 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
  6. 6

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  7. 7

    La coneja Pompón ya tiene una nueva familia
  8. 8 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  9. 9 Logroño pagará 744.086 euros por los retrasos de las obras de la estación de autobuses
  10. 10 La inversión social marca en La Rioja un Presupuesto que crece menos que los dos anteriores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El gasto de los turistas subió un 6,7% en agosto, la mitad que el año pasado, y confirma la ralentización del sector

El gasto de los turistas subió un 6,7% en agosto, la mitad que el año pasado, y confirma la ralentización del sector