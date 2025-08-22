LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

Los técnicos de Hacienda plantean que subir los impuestos del diésel y los pisos turísticos haría recaudar 1.675 millones

Desde Gestha ven difícil subir la fiscalidad al gasóleo que está pendiente desde 2021 y que en noviembre pasado volvió a excluirse del último paquete fiscal remitido al Congreso

E. Martínez

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:14

El Gobierno tiene un compromiso con la Comisión Europea: reducir una décima de PIB los beneficios fiscales obtenidos, unos 1.700 millones de euros. Para ... ello, los técnicos de Hacienda, Gestha, han planteado que solo con subir los impuestos al diésel, aplicar el IVA a los pisos turísticos e introducir un nuevo tipo en el impuesto a las socimis permitiría recaudar al menos 1.675 millones al año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
  2. 2 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  3. 3 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  4. 4

    Una app que no sabes usar
  5. 5

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  6. 6

    El primer parque cubierto de Logroño, por fin más cerca
  7. 7 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  8. 8 Detenida una cuarta persona, un menor de 16 años, por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  9. 9

    Por qué el lago riojano más alto se está volviendo verde
  10. 10 La Rioja aumenta a 61 sus plazas para MIR e incorpora la especialidad de medicina de Urgencias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los técnicos de Hacienda plantean que subir los impuestos del diésel y los pisos turísticos haría recaudar 1.675 millones

Los técnicos de Hacienda plantean que subir los impuestos del diésel y los pisos turísticos haría recaudar 1.675 millones