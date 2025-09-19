LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Viviendas municipales en Bilbao R.C.

Plusvalía municipal: hasta 2.040 euros de diferencia según la localidad

El coste de este gravamen varía entre 850 euros en Bilbao y 2.890 euros en Pamplona

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:12

El aumento de las operaciones de compraventa de viviendas que se está registrando en España -en julio crecieron un 14,3% respecto al mismo mes ... del año anterior- está teniendo un impacto directo en los ingresos de las arcas municipales. El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y que comúnmente se conoce como «plusvalía», grava el aumento de valor que experimenta un terreno urbano desde que una persona lo adquiere hasta que lo transmite. Este puede ser por venta (lo paga el vendedor) donación (quien recibe el inmueble) o herencia (el heredero) y está gestionado por los ayuntamientos. Sin embargo, en función de cada localidad, las diferencias pueden alcanzar hasta los 2.040 euros para el mismo tipo de inmueble.

