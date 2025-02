Montero, reacia a dejar exento de IRPF el nuevo SMI, carga contra Díaz: «Hacer discursos populistas no conduce a nada» El Gobierno tomará la decisión definitiva el mismo día que Trabajo lleve al Consejo de Ministros la propuesta de subida del SMI

Cristina Cándido Miércoles, 5 de febrero 2025, 13:39 | Actualizado 13:56h. Comenta Compartir

El salario mínimo en España volverá a subir en 2025 en 50 euros al mes hasta los 1.184 euros brutos y el Ministerio de Hacienda capitaneado por María Jesús Montero deshoja la margarita sobre si los trabajadores que lo perciben pagarán o no el ... IRPF. La vicepresidenta primera del Gobierno mantiene la incógnita y el Ejecutivo tomará la decisión el mismo día que Trabajo lleve al Consejo de Ministros la propuesta de subida del SMI. Pero en su choque soterrado con Yolanda Díaz -que la semana pasada acusó a Hacienda de no compartir el criterio de actualizar este gravamen para evitar que buen parte de la subida del SMI se quede en las arcas públicas- se ha dirigido este miércoles a la titular de Empleo para reprocharle que «hacer discursos populistas no conduce a nada».

Montero ha pedido a su homóloga de Trabajo que haga «hincapié en el pedagogía fiscal» y ha remarcado la importancia de que los ciudadanos contribuyan con sus impuestos, con lo que parece abrir la puerta a no volver a elevar el mínimo exento. Ha sido en una entrevista en Antena 3, donde ha deslizado que con el planteamiento de la dirigente de Sumar «se demoniza el que los ciudadanos tengan que contribuir de forma justa al pago de sus impuestos», ha explicado la número dos del PSOE. Con estas declaraciones, Montero mueve ficha y se coloca en contra del posicionamiento de Díaz recalcando que no se puede resolver todo con bajadas de impuestos. «Es importante que los ciudadanos sepan que la contribución a través de su fiscalidad es lo que permite fortalecer la democracia, sobre todo combatir la desigualdad» ha señalado. Unas declaraciones que dejan entrever que Hacienda no está por la labor de ceder en esta cuestión ante la ministra de Trabajo, «sabiendo que es fundamental que las arcas públicas permitan que todos los ciudadanos tengan ese colchón de seguridad que es la distribución de la riqueza», ha apuntado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión