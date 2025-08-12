LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece ante los medios tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) EFE

Los intereses de la deuda que pagan las comunidades se triplicarán entre 2022 y 2028

Las autonomías abonarán 12.000 millones en tres años, según Fedea, lo que obligará a las autonomías a redirigir recursos desde otras políticas públicas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 12 de agosto 2025, 12:12

Las comunidades autónomas pagarán en intereses de su deuda pública alrededor de 12.000 millones de euros en 2028 si emiten nuevos recursos para financiar ... tanto los vencimientos de la que actualmente está en circulación como el déficit previsto hasta entonces. Esta proyección de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) supone multiplicar por tres la cuantía que abonaron en 2022 por este concepto (3.608 millones) sobre los 11.789 millones que estimados en tres años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agresión a un joven el sábado «caldea» Calahorra
  2. 2

    El ladrillo avanza en Logroño: tres nuevas promociones
  3. 3 La tableta de hachís que no era de nadie
  4. 4 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  5. 5 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  6. 6 El día más caluroso del verano: Haro y Alfaro lideran el sofocante lunes con máximas de casi 42 grados
  7. 7 Atropellado en Logroño un hombre de 33 años
  8. 8

    La noche logroñesa provoca una llamada vecinal cada 18 minutos a la Policía Local
  9. 9

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»
  10. 10 Los viticultores ya pueden alegar si discrepan con la reducción de rendimientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los intereses de la deuda que pagan las comunidades se triplicarán entre 2022 y 2028

Los intereses de la deuda que pagan las comunidades se triplicarán entre 2022 y 2028