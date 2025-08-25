LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Dos jubilados pasean por una calle de Madrid. Óscar Chamorro

Hacienda ya está ingresando a los mutualistas jubilados hasta 4.000 euros tras años de reivindicaciones

Hace un mes que el BOE publicó la orden por la que la Agencia Tributaria debía devolver el pago por IRPF indebido a miles de pensionistas, pero no se había comenzado a entregar hasta ahora

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:02

Los mutualistas jubilados que cotizaron entre 1967 y 1978 y sufrieron una doble tributación por fin están comenzando a recibir las aportaciones entregadas por error ... después de años de reivindicaciones. Aunque ya hace un mes que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la ley aprobada en el Congreso que permitía a Hacienda realizar, en un único pago, las devoluciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022, los ingresos no habían comenzado hasta ahora. Es una resolución que pone fin a una injusticia fiscal que se arrastraba desde hace años y por la que miles de mutualistas se habían manifestado en muchas ocasiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea
  2. 2

    Un bar con horario de funcionario
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  5. 5

    Uno de cada tres pisos del centro de Logroño sigue vacío pese a que su stock ha caído un 3%
  6. 6 A Dios rogando y con el mazo dando
  7. 7

    La culpa es de los ecologistas
  8. 8

    «La prevención contra incendios no consiste solo en limpiar el monte»
  9. 9 Dos nuevos incendios obligan a desalojar seis pueblos en León
  10. 10 Uno de cada seis turismos vendidos en La Rioja en lo que va de año ya es chino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Hacienda ya está ingresando a los mutualistas jubilados hasta 4.000 euros tras años de reivindicaciones

Hacienda ya está ingresando a los mutualistas jubilados hasta 4.000 euros tras años de reivindicaciones