LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los empleados ahorran 1.500 euros al año con la retribución flexible

Esta modalidad de pago permite al trabajador acceder a beneficios exentos de IRPF y maximizar el ahorro fiscal que puede alcanzar los 2.500 euros anuales

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:04

Cada euro de la nómina cuenta. El aumento de los salarios en los últimos años no ha seguido el ritmo de la inflación y muchos ... trabajadores han encontrado en la retribución flexible una manera de recuperar por esta vía parte de la pérdida de poder adquisitivo. Este sistema legal, que permite al asalariado sacar a su nómina un rendimiento 'extra' al acceder a beneficios exentos de IRPF y maximizar el ahorro fiscal, permite ahorrar a los trabajadores unos 1.300 euros al año, de media. Pero esta cuantía puede alcanzar hasta los 2.500 euros anuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Logroño por grabar por debajo de la falda a dos menores que esperaban el autobús
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Vecinos del Casco Antiguo denuncian «insoportables gritos continuos» este fin de semana
  4. 4 Abierto al tráfico el nuevo cruce de Duquesa de la Victoria y Juan XXIII
  5. 5

    El Sagasta niega la entrada al aula a una alumna que insistía en llevar velo
  6. 6 Tres detenidos en Haro, uno con orden de búsqueda, por tráfico de drogas
  7. 7 El catedrático logroñés Fernando Reinares, premio de los Derechos Humanos Adolfo Suárez 2025
  8. 8

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales
  9. 9 «Decepción absoluta» con las fiestas de San Mateo, en el Teléfono del Lector de hoy
  10. 10

    Ecologistas en Acción alega contra la nueva planta de biorresiduos de Sotés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los empleados ahorran 1.500 euros al año con la retribución flexible

Los empleados ahorran 1.500 euros al año con la retribución flexible