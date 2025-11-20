LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero EP

El Constitucional avala los pagos fraccionados de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades

Un fallo en contra habría provocado un gran roto en Hacienda ya que habría obligado a devolver intereses a muchas compañías

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:45

Comenta

El Tribunal Constitucional ha dado un espaldarazo a Hacienda al confirmar que el sistema de pagos fraccionados que realizan las grandes empresas en el impuesto ... sobre sociedades es válido y no vulnera la Constitución. Este modelo obliga a las compañías con más de 10 millones de euros de facturación a adelantar durante el año una parte del impuesto aplicando un tipo mínimo del 23% sobre su resultado contable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se vende clásico de la noche logroñesa por 400.000 euros
  2. 2

    Sonoco plantea un ERTE para la fábrica de Mivisa de Aldeanueva de Ebro
  3. 3 Una casa de Nájera se incendia dos veces en cuatro días
  4. 4 La llegada de miembros de Vinea abre en canal el PR al provocar un nuevo cisma
  5. 5 El Alvia que va de Logroño a Madrid se adelanta una hora a partir del 14 de diciembre
  6. 6

    «El cáncer es una putada, pero cuando sales adelante llevas aprendidas unas lecciones que te van a durar para el resto de tu vida»
  7. 7

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  8. 8 Dos investigadores del CIBIR desarrollan vacunas contra el cáncer
  9. 9 Detenidos dos menores por la oleada de robos en trasteros del barrio de El Campillo de Logroño
  10. 10 Suavizan la pendiente del paso elevado de Sequoias que une los carriles bici de Lardero y La Guindalera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Constitucional avala los pagos fraccionados de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades

El Constitucional avala los pagos fraccionados de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades