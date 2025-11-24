La AIReF urge a acometer una «reforma integral» del marco fiscal para alinear la regla de gasto con el nuevo sistema europeo

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha reclamado una reforma a fondo del marco fiscal español al considerar que las reglas actuales son «poco ... sólidas, coherentes y eficaces» y no se ajustan al nuevo sistema europeo de supervisión, que sitúa la regla de gasto -el instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas- en el centro de la disciplina presupuestaria.

En un informe presentado este lunes sobre la reforma del marco fiscal nacional, la institución advierte de que la regla de gasto española no se encuentra alineada con la europea, lo que dificulta que España cumpla sus compromisos comunitarios. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, subrayó en rueda de prensa que esta falta de encaje hace necesaria «una reforma integral» del marco fiscal nacional.

En concreto, la Airef ha analizado hasta qué punto las administraciones han acatado con la normativa. El Gobierno central solo ha cumplido el 41% de los hitos fiscales que han estado vigentes entre 2013 y 2019 y en 2024 (entre 2020 y 2023 las reglas fiscales estuvieron suspendidas). En concreto, solo ha cumplido con los límites de déficit una vez en este periodo, mientras que ha sobrepasado el gasto máximo permitido en tres de los ocho ejercicios analizados. Por su parte, las comunidades autónomas han alcanzado el 61% de los objetivos fiscales en el periodo analizado por la Airef. La administración más obediente es la local, que ha cumplido con el 87% de los objetivos fiscales que se han fijado en estos años.

El organismo recuerda que el actual marco se diseñó tras la crisis financiera y que desde entonces ha mostrado importantes debilidades: reglas que no casan entre sí, falta de coordinación entre administraciones y mecanismos correctores tan rígidos que acaban sin aplicarse.

La AIReF propone reordenar el sistema situando la regla de gasto armonizada con la europea como elemento central. Plantea también revisar cómo se fijan los objetivos fiscales, reforzar las herramientas preventivas y correctivas con incentivos al cumplimiento a medio plazo y ampliar el contenido de los planes fiscales de cada administración.

El objetivo, según la institución, es que el crecimiento del gasto público quede vinculado a ingresos estables y sostenibles, garantizando la sostenibilidad de las cuentas públicas y una mayor claridad y credibilidad en la gobernanza fiscal.

Reforma de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria

La semana pasada, la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que antes de fin de año aprobará dos decretos para adaptar el marco fiscal nacional al europeo. Para Herrero, aunque lo adecuado sería reformar la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, si esto no es posible hay un «amplio margen de mejora» sin necesidad de modificar esa norma.

Precisamente, entre las propuestas de la AIReF para la reforma figura desarrollar los principios generales de eficiencia, eficacia, lealtad y transparencia, lo que implica desde una mayor corresponsabilidad fiscal de todas las administraciones hasta concretar los acuerdos de no disponibilidad. Para que todas las administraciones contribuyan al cumplimiento de los objetivos, Herrero ha planteado que administración central, Seguridad Social, comunidades autónomas y grandes entidades locales hagan su propio plan fiscal estructural, como el que ya exige Bruselas a nivel nacional.