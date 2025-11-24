LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La presidenta de Airef, Cristina Herrero, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados EFE

La AIReF urge a acometer una «reforma integral» del marco fiscal para alinear la regla de gasto con el nuevo sistema europeo

Plantea revisar cómo se fijan los objetivos fiscales, reforzar las herramientas preventivas y correctivas con incentivos al cumplimiento

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:16

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha reclamado una reforma a fondo del marco fiscal español al considerar que las reglas actuales son «poco ... sólidas, coherentes y eficaces» y no se ajustan al nuevo sistema europeo de supervisión, que sitúa la regla de gasto -el instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas- en el centro de la disciplina presupuestaria.

