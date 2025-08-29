LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un piso turístico en el Casco Viejo de Bilbao E.C.

Las estancias en apartamentos turísticos crecen un 8% en julio pese a los intentos del Gobierno por regularlos

Las pernoctaciones de extranjeros en este tipo de alojamientos aumentaron un 9,5% mientras qu elas de residentes disminuyeron un 1,8%

Cristina Cándido

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:13

El turismo español vive otro verano de euforia con récord de llegada de viajeros, gasto y una preferencia clara de los visitantes por los pisos ... de alquiler turtístico pese a los intentos del Gobierno por regular este tipo de actividad. Las pernoctaciones en este tipo de alojamiento crecieron en julio cerca de un 8% hasta superar los 10 millones de estancias. Este es el mayor aumento registrado entre los alojamientos turísticos extrahoteleros -abanico en el que se incluyen los apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues- que el mes pasado batieron la barrera de los 22 millones, y que supone casi un 4% más que el mismo periodo de 2024, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

