El Estado abonará en una única paga antes de fin de diciembre la subida del 2,5% a los funcionarios

Fin a la congelación salarial para los más de 3,5 millones de empleados públicos. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ... ley para hacer efectivas las subidas de los empleados públicos correspondientes a 2025 y 2026 tras haber pactado el Gobierno con los tres sindicatos principales (CC OO dio este mismo martes su apoyo con retraso) un aumento total del 11% durante el periodo 2025 a 2027 que les permitirá mantener el poder adquisitivo en estos cuatro años.

Así lo anunció el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, en rueda de prensa: «Es un buen acuerdo, un excelente acuerdo para la Función Pública para varios años. No supone solo una mejora salarial, sino que revierte los recortes de la anterior Administración y garantiza el poder adquisitivo de los funcionarios».

El Estado abonará antes de que termine el mes de diciembre en una única paga los atrasos correspondientes a los importes derivados de la subida del 2,5% de este año, puesto que tiene carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, a los cerca de 540.000 empleados públicos que tiene a su servicio. Sin embargo, los cerca de 2,5 millones de trabajadores restantes que dependen de otras administraciones, como gobiernos regionales, diputaciones, ayuntamientos..., tendrán que esperar el calendario que establezca cada organismo, en el marco de negociación sindical, puesto que el Gobierno les da de plazo para hacer efectivo la paga con los atrasos hasta 2028, tal y como explicó López. No obstante, el sindicato CSIF avanza que la mayoría lo recibirá en la próxima nómina de enero.

Así, los funcionarios que trabajan para la Administración General del Estado recibirán un extra de unos 1.140 euros a lo largo de este mes para compensar la congelación de este año, teniendo en cuenta que el salario medio se sitúa en unos 3.300 euros brutos, según señala el ministerio con datos del INE y tal y como había adelantado este periódico.