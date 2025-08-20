LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un supermercado. M. Cecilio

España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio

Las principales potencias marcan un nivel de precios por debajo del objetivo del BCE, que en su última reunión frenó las bajadas de tipos ante la incertidumbre por la guerra arancelaria

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:24

España sigue encabezando un mes más la inflación que marcan los países de la eurozona. En el mes de julio España marcó un nivel de ... precios del 2,7%, según los datos confirmados este miércoles por Eurostat, siete décimas por encima del 2% que marcó de media la eurozona, la misma tasa que el mes anterior. De esta forma, España lidera un ranking en el que el resto de grandes potencias del bloque se mantienen por debajo del 2%, el objetivo de precios establecido por el Banco Central Europeo (BCE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En libertad los tres detenidos por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  2. 2 Un interno de la residencia Los Manitos de Calahorra agrede a una trabajadora hasta dejarla inconsciente
  3. 3 El caso de la vaca secuestrada (y devuelta) del Días de Norte
  4. 4

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  5. 5 Los nuevos rendimientos: de 5.250 kilos por hectárea en San Vicente a los 1.950 de Hornos o Medrano
  6. 6 Pablo Franco, nuevo hombre fuerte del Consejo Regulador
  7. 7

    El proyecto riojano de inteligencia artificial en español se ralentiza durante la licitación
  8. 8

    La última bolsa después de 152 donaciones de sangre
  9. 9

    Una lealtad que se paga con el abandono
  10. 10 Joaquín Torres, sobre su ruptura con Raúl Prieto: «Me ha dejado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio

España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio