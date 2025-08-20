España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio

España sigue encabezando un mes más la inflación que marcan los países de la eurozona. En el mes de julio España marcó un nivel de ... precios del 2,7%, según los datos confirmados este miércoles por Eurostat, siete décimas por encima del 2% que marcó de media la eurozona, la misma tasa que el mes anterior. De esta forma, España lidera un ranking en el que el resto de grandes potencias del bloque se mantienen por debajo del 2%, el objetivo de precios establecido por el Banco Central Europeo (BCE).

Es el segundo mes consecutivo que la eurozona mantiene su tasa de inflación en el 2% y las tasas más bajas del bloque del euro las registraron Francia (0,9%) e Irlanda (1,6%), mientras que las mayores subidas respecto a julio de 2024 se dieron en Estonia (5,6%), Letonia (3,9%) y Grecia (3,7%). En el caso de España la tasa de inflación armonizada (el indicador común para medir los precios en la zona euro) ascendió del 2,3% del mes de junio al 2,7% en julio y se posicionó siete décimas por encima de la media de la eurozona.

Destaca la caída de los precios de la energía en julio, con un descenso del 2,4% en la eurozona, nada que ver con el tirón de los alimentos frescos, que se alzaron un 5,4% respecto a julio de hace un año y siguen su escalada tras la subida del 4,6% que registraron en junio. De esta forma, al excluir los precios de la energía y de los frescos, la inflación subyacente repitió en el 2,3% en el mes de julio, lo que da alas al BCE para seguir manteniendo los tipos en el nivel actual.

En su última reunión de julio, el banco central decidió mantener los tipos de interés y frenar las bajadas que llevaba realizando en las siete últimas sesiones debido a la elevada incertidumbre por la guerra arancelaria desatada por Donald Trump desde su llegada en enero a la Casa Blanca. En la cita del pasado 24 de julio la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, aseguró que la inflación europea está en «un buen lugar» al mantenerse alrededor del objetivo del 2%.

Las turbulencias geopolíticas y comerciales -y su posible impacto sobre la inflación- hicieron que el organismo presidido por la francesa Lagarde se mantenga alerta y optara por la cautela, con una decisión que fue unánime. A pesar de no contar con un mandato negociador, el BCE sigue «muy atentamente» el diálogo entre la UE y EE UU. «Cuanto antes se resuelva esta situación, habrá menos incertidumbre, lo que será bueno para todos los actores económicos», destacó en aquel momento Lagarde.