LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del edificio de Telefónica en la Gran Vía de Madrid. EP

Telefónica se abre a reducir el número de despidos, pero los sindicatos ven «imposible» el acuerdo

La propuesta de la operadora supone reducir un 5% la afectación del ERE en tres de las filiales y UGT reclama que se supriman los 15 años de antigüedad para adherirse

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:12

Comenta

Telefónica abre la puerta por primera vez a reducir el número de despidos en su ERE para más de 6.000 trabajadores, pero las negociaciones ... siguen tensas en el edificio central de Las Tablas en Madrid entre la empresa y los sindicatos. El acuerdo se quiere firmar antes de que termine el año -para que el coste compute en las cuentas de 2025-, por lo que las reuniones se están produciendo contrarreloj a razón de al menos una al día. La operadora lanzó hace solo dos semanas un ERE de 6.080 personas en siete de sus filiales y esta misma semana se daban a conocer las primeras propuestas salariales y sociales de la oferta, pero hasta ahora no había estado encima de la mesa reducir el número de afectados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  3. 3 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  4. 4 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  5. 5 Logroño encenderá su iluminación navideña este jueves sin todas las luces puestas
  6. 6

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  7. 7 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que subía en zapatillas
  8. 8

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  9. 9 Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero
  10. 10 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Telefónica se abre a reducir el número de despidos, pero los sindicatos ven «imposible» el acuerdo

Telefónica se abre a reducir el número de despidos, pero los sindicatos ven «imposible» el acuerdo