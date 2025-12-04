Telefónica se abre a reducir el número de despidos, pero los sindicatos ven «imposible» el acuerdo

Telefónica abre la puerta por primera vez a reducir el número de despidos en su ERE para más de 6.000 trabajadores, pero las negociaciones ... siguen tensas en el edificio central de Las Tablas en Madrid entre la empresa y los sindicatos. El acuerdo se quiere firmar antes de que termine el año -para que el coste compute en las cuentas de 2025-, por lo que las reuniones se están produciendo contrarreloj a razón de al menos una al día. La operadora lanzó hace solo dos semanas un ERE de 6.080 personas en siete de sus filiales y esta misma semana se daban a conocer las primeras propuestas salariales y sociales de la oferta, pero hasta ahora no había estado encima de la mesa reducir el número de afectados.

La cuarta reunión celebrada este jueves finalizó «sin posibilidad de acuerdo», según fuentes sindicales, pese a que Telefónica se abrió a reducir por primera vez la afectación, aunque de forma «muy insuficiente». En concreto la empresa ha propuesto reducir en un 5% el número de despidos en tres de las siete sociedades, pero en números solo supondría restar alrededor de 40 personas de las más de 6.000 afectadas ahora mismo. La operadora propone reducir el ERE en Telefónica Global Solutions de los 140 afectados iniciales a 133, mientras que en Innovación Digital la cifra bajaría de 233 a 221 salidas y en Telefónica S.A, la matriz del grupo, los despidos se recortarían de 378 a 359.

Los sindicatos se quejan de que la empresa solo ha presentado un modelo de prejubilaciones y no conocen el detalle de los despidos forzosos

En esta nueva ronda de negociaciones también se avanzó en materia económica, ya que las condiciones de las cuatro sociedades fuera del convenio principal se equiparan a las indemnizaciones de las tres que se encuentran dentro del CEV. Por tanto, la nueva oferta permite a los despidos de todas las filiales nacidos entre 1969 y 1970 y con 15 años de antigüedad en la empresa salir con el 68% del sueldo hasta los 63 años y el 35% hasta los 65. Pero UGT destacó en un comunicado que espera que la mejora sea aún mayor porque el sistema retributivo de cada compañía es diferente.

El sindicato mayoritario constata «algunos movimientos por parte de la empresa» pero considera que los avances «siguen siendo claramente insuficientes». «Hemos reiterado que es urgente que Telefónica acelere el proceso y presente mejoras sustanciales que reconozcan el valor, el compromiso y la contribución de las plantillas», explican. Además, ven «preocupante» que la compañía no haya presentado aún «un proyecto de futuro claro» porque creen que hay que definir «un modelo sólido que garantice estabilidad y perspectiva para el conjunto de la plantilla» que permanecerá en la empresa.