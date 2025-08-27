LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director ejecutivo del grupo, Michael O'Leary, habla durante una rueda de prensa en Bruselas EFE

Ryanair recortará casi un millón de vuelos en España para el próximo invierno

El CEO de la compañía confía en que la Justicia revoque la multa de Consumo por el equipaje de mano

C. P. S.

C. P. S.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:46

Casi un millón de plazas menos en aeropuertos regionales de España para el próximo invierno. Esta es la respuesta de Ryanair a la subida de ... tasas aeroportuarias anunciada recientemente por Aena hace unas semanas. La aerolínea low cost ha adoptado esta decisión ante la «indiferencia» del Gobierno español que está permitiendo que la infraestructura regional «se deteriore y esté infrautilizada». En declaraciones a Europa Press, el consejero delegado de la compañía, Eddie Wilson, confirmó esta decisión. «Vamos a invertir donde podamos obtener un retorno», aseguró.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  2. 2 Un tabernero riojano con mucha escuela
  3. 3 Una furgoneta atraviesa una barandilla y termina empotrada contra un edificio en la calle de abajo en Haro
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5

    A la desaparecida Casa de las Tetas le crecen los problemas
  6. 6

    Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año
  7. 7

    La librería Veo Veo quiere ver la luz
  8. 8

    Cornago, declarado zona catastrófica tras el incendio de Valdeperillo
  9. 9

    Los cines Las Cañas reabrirán el 3 de septiembre para iniciar una nueva etapa con ocho de sus salas
  10. 10 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ryanair recortará casi un millón de vuelos en España para el próximo invierno

Ryanair recortará casi un millón de vuelos en España para el próximo invierno