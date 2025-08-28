LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avlo en la estación de Atocha de Madrid. Reuters

Renfe cancela su oferta 'low cost' de la línea Madrid-Barcelona y solo operará con AVE

El cambio se producirá el 8 de septiembre después de la revisión de las unidades Avril de Talgo con las que la operadora ofertaba sus trenes Avlo

J. González

J. González

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:32

Cambios en los servicios de Renfe en la línea Madrid-Barcelona. Desde el próximo 8 de septiembre, los usuarios de la operadora española no podrán ... hacer uso de Avlo, el servicio 'low cost' de la firma estatal, después de que una revisión de uno de los trenes Avril de Talgo alertara de una fisura en el 'bogie' de una de las cinco unidades de los Avlo S106 que circulan por este corredor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Calahorra por intentar estrangular y apuñalar a su pareja y prender fuego a su vivienda
  2. 2 Hallan en Logroño el cuerpo de un hombre fallecido en el interior de su coche por causas naturales
  3. 3 La Justicia obliga a abonar el desplazamiento de los vigilantes de Contourglobal
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  5. 5

    El rescate imposible de Nagovitsyna
  6. 6 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  7. 7 El parque de la antigua estación de autobuses de Logroño llevará el nombre de María Teresa Hernández
  8. 8 La polémica campaña de Almax que relaciona La Rioja con la acidez
  9. 9

    Las algas tiñen de verde partes del Ebro a su paso por Logroño
  10. 10

    Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Renfe cancela su oferta 'low cost' de la línea Madrid-Barcelona y solo operará con AVE

Renfe cancela su oferta &#039;low cost&#039; de la línea Madrid-Barcelona y solo operará con AVE