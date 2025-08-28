Renfe cancela su oferta 'low cost' de la línea Madrid-Barcelona y solo operará con AVE

Cambios en los servicios de Renfe en la línea Madrid-Barcelona. Desde el próximo 8 de septiembre, los usuarios de la operadora española no podrán ... hacer uso de Avlo, el servicio 'low cost' de la firma estatal, después de que una revisión de uno de los trenes Avril de Talgo alertara de una fisura en el 'bogie' de una de las cinco unidades de los Avlo S106 que circulan por este corredor.

Así, los viajeros con un asiento reservado en uno de estos trenes para fechas posteriores al 7 de septiembre «serán reubicados en trenes AVE, manteniéndose las mismas condiciones de viaje». Además, Renfe se asegura que este cambio no afectará al número de frecuencias ni a los horarios. También afirma que pondrá «precios competitivos» a los billetes en un corredor en que pugna con Ouigo e Iryo.

Renfe, con este cambio, recuperará servicios adicionales muy valorados por los clientes, como la cafetería, la restauración a bordo o el coche en silencio.

Del mismo modo, señala la compañía, se reforzará la experiencia de viaje con servicios Premium, que incluyen acceso a salas club y otras opciones de restauración. Para el viajero de negocios, la oferta se completa con la Sala Executive, disponible en todos los trenes, que aporta exclusividad y privacidad en los desplazamientos profesionales.