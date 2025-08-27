Nvidia pone a prueba la fe de Wall Street en la inteligencia artificial

A un lado y al otro del Atlántico, los informes bursátiles de principio de semana avisaban: «Wall Street comienza el lunes con la mirada puesta ... en los resultados de Nvidia». Sin embargo, el gigante tecnológico no presenta sus cuentas hasta bien entrada la noche de este miércoles, pero la compañía dirigida por Jen-Hsun Huang mueve los mercados y sus chips mueven, ahora mismo, el mundo. La fe, casi inquebrantable, de los inversores en el desarrollo de la inteligencia artificial se pone hoy a prueba con las cuentas del segundo trimestre fiscal de la principal proveedora de procesadores que alimentan los cerebros de los sistemas de IA más avanzados.

Para no decepcionar y, por consiguiente, evitar que Nvidia provoque un terremoto bursátil —la tecnológica supone el 8% del S&P 500 y, con un valor de casi 4,5 billones de dólares, fue la primera en alcanzar la cota de los 4 billones—, tendrá que despejar todas las dudas con sus envíos a China —fuertemente condicionados por la guerra comercial y geopolítica entre Washington y Pekín— y, sobre todo, seguir ilusionando con sus cifras. «La más mínima decepción podría provocar una volatilidad desproporcionada en los mercados», apunta Josh Gilbert, analista de eToro. El consenso de mercado espera ganancias en una horquilla de entre 43.000 y 48.500 millones de euros en la primera mitad de este año, una cifra que, de alcanzarse, supondría para la empresa estadounidense un incremento del 40-50% respecto al mismo periodo del año anterior.

Pero puede no ser suficiente, ya que la atención se centrará en todo lo relacionado con China y, especialmente, en lo que Huang pueda decir sobre el gigante asiático en la conferencia posterior a la presentación de resultados. La política comercial de Estados Unidos contra Pekín ya dejó un importante mordisco en el balance de Nvidia en los primeros meses del año.

El Gobierno estadounidense prohibió a todas sus empresas vender alta tecnología a China para frenar su avance, en particular en el desarrollo de inteligencia artificial. Esto obligó a Nvidia a diseñar una alternativa que bautizó como H20 —chips mucho menos potentes y poco útiles para grandes modelos de lenguaje—. Con ello sorteó temporalmente la restricción, pero la Administración estadounidense bloqueó también estas ventas. En abril, la compañía comunicó al regulador que esa decisión tendría un impacto de 5.000 millones de euros en sus cuentas y provocó una pérdida de capitalización bursátil de más de 150.000 millones de dólares. Meses más tarde, Washington dio marcha atrás y permitió los envíos a cambio de un 15% de las ganancias.

Sin embargo, ahora es Pekín quien ha pedido a sus empresas que no adquieran estos productos como represalia a las medidas y declaraciones de Washington. «No les vendemos nuestros mejores productos, ni los segundos mejores, ni siquiera los terceros mejores», declaró hace unos días el secretario de Comercio de Estados Unidos, en referencia a las exportaciones de chips, unas palabras que no gustaron al Gobierno chino, que ha instado a sus gigantes tecnológicos a replantearse quiénes son sus proveedores. De hecho, están presionando para que cierren acuerdos con fabricantes locales. El diseñador chino de chips de IA Cambricon anunció hoy una ganancia récord en medio de una ola de demanda de semiconductores nacionales.

A ello se suman, además, las declaraciones de DeepSeek —la empresa china de IA que desarrolla modelos de lenguaje grandes, de código abierto y altamente eficientes, y que ha puesto en jaque a la industria—, que aseguró que su último modelo está diseñado específicamente para funcionar con semiconductores chinos.

No obstante, las ventas en China han representado históricamente una porción relativamente pequeña de los ingresos de Nvidia y, por el momento, han quedado fuera de sus previsiones. Su cartera sigue dominada por los gigantes estadounidenses. «Nvidia se encuentra en una posición altamente envidiable como fabricante de hardware de referencia, y es poco probable que eso cambie a corto plazo», señala Gilbert. Y sus clientes mantienen el apetito inversor: Microsoft, Google, Meta y Amazon han confirmado en las últimas semanas que planean invertir enormes cantidades en infraestructura de inteligencia artificial, con un gasto que podría alcanzar los 350.000 millones de dólares este año. Más allá de los números de hoy, «la verdadera prueba será la guía y si Nvidia puede sostener con credibilidad las expectativas del mercado de alcanzar 54.000 millones el próximo trimestre», destaca Lale Akoner, analista global de mercados de eToro. Aunque, con esas inversiones, todo parece indicar que sí.