Los minoritarios de Redeia piden la dimisión de Corredor por la gestión del apagón y la califican «títere del Gobierno»

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, se ha enfrentado este lunes a su primer examen ante los accionistas de Redeia, matriz de Red Eléctrica, tras ... el gran apagón del 28 de abril. Su continuidad no estaba en el orden del día -fue nombrada en 2020 y renovó por otros cuatro años en 2024- pero el evento ha estado marcado de manera inevitable este encuentro que por primera vez y con la excepción de los años 2020 y 2021 por la pandemia, se ha celebrado en formato telemático.

Los inversores minoritarios de la compañía, bajo el paraguas de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), y otras asociaciones europeas han dado la batalla en la junta para denunciar la presunta falta de información y de transparencia por parte de la cúpula de la compañía, reclamando la dimisión de Corredor y detalles sobre la posible responsabilidad de Red Eléctrica en el apagón y del impacto que puede acabar teniendo para la compañía.

Los minoritarios no tienen poder para promover en el ámbito societario la aplicación de normas para proceder al cese de Corredor pero han dejado constancia de su enfado por esta gestión calificando de «negligencia política» por parte de la cúpula de la compañía. En concreto, han criticado que la celebración no se realizara de forma presencial y tildándola de «acto formal de cobardía institucional» y asegurando que «su mayor delito será la responabilidad que tarde o temprano tengan que asumir.

En concreto, hacia la propia Corredor, uno de los accionistas minoritarios ha exigido su dimisión. «Usted ha acreditado que no reúne las condiciones necesarias para ser presidenta de esta compañía, es un títere en manos del Gobierno». Tras estas palabras, la presidenta de Redeia le ha reiterado la palabra. «No voy a dar más pábulo a insultos contra este consejo de administración», ha justificado.

La presidenta de Redeia ha recordado que Aemec tiene categoría de asociación y no de inversor minoritario pero ha contestado a las acusaciones de «falta de transparencia» que el informe de Red Eléctrica está publicado con toda la información en «tiempo y forma» y ha recordado que la celebración telemática de la junta se ha hecho conforme a los estatutos.

Para la presidenta de la matriz de Red Eléctrica y su equipo no existen razones para dimitir ni para asumir indemnizaciones en un momento en el que las responsabilidades del corte eléctrico siguen sin esclarecerse, con el Gobierno repartiendo las culpas del cero energético entre el operador del sistema y las compañías eléctricas.

En su discurso durante la junta de accionistas, Corredor ha insistido en que Red Eléctrica cumplió «rigurosamente» con la normativa el día del colapso relatando los resultados del informe de la compañía en el que apunta al incumplimiento por parte de las compañías eléctricas de los controles de tensión como el desencadenante del apagón. «Si los generadores hubieran cumplido con las obligaciones de control de tensión que les impone el procedimiento de operación, no hubiéramos tenido oscilaciones, no habríamos perdido el sincronismo, no habríamos tenido apagón», ha argumentado.

«REE hizo los cálculos oportunos y las decisiones adecuadas, el sistema contaba con los suficientes recursos, pero a la hora de la verdad, esas centrales no prestaron de forma efectiva su función. No hubiera servido de nada para evitar el apagón, añadir un grupo más», ha sentenciado, apuntando de nuevo a las compañías eléctricas: «Han demostrado que no fueron fiables durante el incidente».

Sobre el papel del operador, defendió que realizó los cálculos oportunos y tomó las decisiones adecuadas, «pero siempre considerando que todos los grupos cumplirían con las obligaciones técnicas que les impone la normativa», al tiempo que subrayó que fue la única empresa que dio su consentimiento para la difusión de todos los datos disponibles, de entre un total de 67 compañías. También ha reconocido que el «riesgo reputacional» de Red Eléctrica se encuentra en su cota «máxima» tras el fallo eléctrico que acha a «episodios de desinformación e información interesada» que han intensificado la presión sobre la imagen de Redeia.

Plan de inversiones

Corredor se ha referido al decreto ley aprobado pasado martes por el Consejo de Ministros en el marco de las medidas recomendadas para garantizar el suministro eléctrico. «Va a ser el foco principal del próximo plan estratégico de la compañía que supondrá la ejecución de un volumen de inversiones sin precedentes». En este sentido, espera que las inversiones anticipadas para el desarrollo de redes eléctricas sirvan para realizar un cambio profundo en la planificación, pero para ello serán necesarios más de 470.000 millones de euros en el desarrollo de red de transporte comunitaria hasta 2040. Según ha recordado Corredor, el objetivo es cerrar 2025 en 1.400 millones de euros de inversión, «lo que va a permitir superar los 4.200 millones acumulados en el período 2021-2025», ha añadido.

En la junta se dará luz verde a la remodelación del consejo de Redeia con la entrada como nuevos miembros del órgano rector de Arancha González Laya, Natalia Fabra y Albert Castellanos Maduell, así como la reelección de José María Abad Hernández. Los accionistas votarán también la aprobación de las cuentas de 2024 y el reparto de un dividendo de 0,8 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio. La convocatoria incluye además la aprobación de la gestión del consejo, la política de remuneraciones y la autorización para emitir valores, entre otros asuntos.