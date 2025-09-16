LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vista aérea del parque Juna en el estado indio de Rajastán R.C.

El mayor proyecto de Acciona Energía en India producirá electricidad renovable para abastecer 840.000 hogares

Con más de 750.000 módulos fotovoltaicos, la planta Juna producirá 800 GWh al año

C. P. S.

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:40

Acciona Energía, la filial de renovables del grupo Acciona, ha puesto en marcha la planta fotovoltaica Juna, de 412MWp, en el estado indio de Rajastán. ... Con más de 750.000 módulos fotovoltaicos se trata del mayor proyecto de la compañía española en el país asiático: producirá 800 gigawatios/hora (GWh) de electricidad verde al año, suficiente para abastecer a 840.000 hogares, y evitará la emisión de 724.000 toneladas anuales de CO2. El 70% de la producción de la planta se suministrará a Manikaran Power Limited, una de las mayores empresas de comercialización de energía de India, a través de un PPA de 15 años, mientras que el 30% restante se destinará al mercado.

