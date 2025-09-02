LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Aviones de la empresa estadounidense Lockheed Martin. Reuters

La mayor empresa de defensa del mundo quiere aumentar su producción en Europa

Lockheed Martin ya ha invertido 1.000 millones en España y destaca los acuerdos con empresas nacionales como Navantia o Sener

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:24

La empresa estadounidense de defensa Lockheed Martin quiere incrementar su producción en Europa, tanto en capacidad de ingeniería como tecnológica, según anunció el director corporativo ... de la compañía, Tehmur Khan, este martes en el foro organizado por la patronal de la industria digital Ametic en Santander. El mayor contratista militar del mundo tiene como objetivo dotar a Europa de una autonomía estratégica con más recursos propios, más tecnologías desarrolladas en el continente y programas de I+D.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

