MasOrange crea un nuevo negocio de publicidad con IA con el que ganar 500 millones

MasOrange sigue diversificando su negocio y aprovechando su inmensa base de clientes en España. La primera operadora de telecomunicaciones del país ha presentado 'MasOrange Advertising', ... una nueva línea de negocio con la que entra en el mercado de la publicidad segmentada. La empresa dirigida por Meinrad Spenger aprovechará su base de 31 millones de clientes móviles en España y la tecnología de la inteligencia artificial (IA) para conectar marcas y audiencias.

Esta nueva línea de negocio permitirá generar a medio plazo 500 millones de euros, según anunció Alberto Galaso, jefe de Nuevos Negocios de la compañía, durante la presentación de esta plataforma. Las marcas podrán conectar con las audiencias de forma más eficiente y, sobre todo, personalizada. La información de los más de 30 millones de clientes de MasOrange se ofrecerán a los anunciantes de forma anonimizada, según aseguran desde la compañía que cuenta con la mayor base de datos de una empresa privada en España.

Este negocio supondrá una «revolución» en el mundo de la publicidad al ofrecer audiencias reales segmentadas con una plataforma tecnológica propia y omnicanal, anuncian desde la compañía. Podría llegar a planta cara así a gigantes del sector como Google o Meta.

«El nuevo modelo no genera spam, ni un mayor volumen de presión publicitaria, lo que hace es segmentar mejor y asegurar que la publicidad del anunciante llega al target adecuado, por el medio adecuado, siempre respetando el anonimato y la privacidad del cliente final», indican desde la empresa.

La plataforma tecnológica propia desarrollada por MasOrange es capaz de analizar 24.000 millones de datos en 2 segundos. Ello combinado con la base de datos más grande del mercado y la IA ofrece perfiles hipersegmentados a los anunciantes alineados con los intereses de cada marca. El servicio gestionará de principio a fin la activación de las campañas de sus clientes y «maximizará su rendimiento con compra programática, audiencias propias y análisis continuo con 'insights' de alta relevancia», aseguran.

Durante estos últimos meses, MasOrange Advertising ha realizado pilotos con marcas tan relevantes como Samsung, Loewe, Cetelem, Legalitas, Beta Fiction, ByD, Abanca, Unir y Adams y junto a partners como JC Decaux con resultados «extraordinariamente positivos».