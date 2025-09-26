LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Meinrad Spenger, CEO de MasOrange, durante la presentación. RC

MasOrange crea un nuevo negocio de publicidad con IA con el que ganar 500 millones

La mayor operadora del país lanza Advertising, una plataforma que usa su base de clientes y la inteligencia artificial para conectar marcas y audiencias con anuncios segmentados

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:44

MasOrange sigue diversificando su negocio y aprovechando su inmensa base de clientes en España. La primera operadora de telecomunicaciones del país ha presentado 'MasOrange Advertising', ... una nueva línea de negocio con la que entra en el mercado de la publicidad segmentada. La empresa dirigida por Meinrad Spenger aprovechará su base de 31 millones de clientes móviles en España y la tecnología de la inteligencia artificial (IA) para conectar marcas y audiencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  5. 5

    Autobuses escolares con goteras, cinta aislante y exceso de velocidad en La Rioja Alavesa
  6. 6 Eman Akram reúne más de 8.200 firmas para poder llevar el hiyab en el IES Sagasta
  7. 7

    El buen tiempo mejora la calidad por días y alargará la vendimia hasta entrado octubre
  8. 8 El mercado inmobiliario riojano se recalienta: un 45% más de hipotecas
  9. 9

    Palcos VIP para vivir la fiesta sin salir de casa
  10. 10 Los Reyes y la princesa Leonor visitan Viana este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja MasOrange crea un nuevo negocio de publicidad con IA con el que ganar 500 millones

MasOrange crea un nuevo negocio de publicidad con IA con el que ganar 500 millones