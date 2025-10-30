LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de la sede de Indra. Cedida

Indra gana casi 300 millones en lo que va de año gracias al bum de la Defensa

La compañía, en máximos históricos en Bolsa, es una de las grandes vencedoras de los contratos del Gobierno para reforzar el sector militar

José A. González

José A. González

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:00

Comenta

La fiebre por la defensa y la seguridad se deja notar en las cuentas de Indra. La compañía especializada en este sector ha ganado, en ... lo que va de 2025, 291 millones de euros, casi el doble de lo acumulado en el mismo periodo del año pasado. Este crecimiento viene impulsado por los vientos de cola de los contratos de defensa, que elevan las cifras de la compañía presidida por Ángel Escribano, a causa de la tensión geopolítica internacional y del compromiso de los miembros de la OTAN de aumentar el gasto en defensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2 Prisión por intentar matar a su vecino con una explosión de gas en la calle Pérez Galdós
  3. 3

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  4. 4

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  5. 5

    Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos
  6. 6

    Una treintena de infraestructuras riojanas se ubican en zonas de inundación
  7. 7 Los técnicos superiores sanitarios inician este jueves cuatro días de huelga que dejan en el aire miles de pruebas
  8. 8 Otro kamikaze en la A-68: detenido un conductor borracho en Fontellas
  9. 9 Así es Nacho, el sevillano que ha devuelto la sonrisa a Eva González
  10. 10 El TSJ mantiene la prohibición a los vecinos de Los Lirios de manifestarse en la calzada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Indra gana casi 300 millones en lo que va de año gracias al bum de la Defensa

Indra gana casi 300 millones en lo que va de año gracias al bum de la Defensa