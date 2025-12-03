Inditex reactiva sus ventas y gana un récord de 4.622 millones hasta octubre, un 3,9% más

Inditex logra dar la vuelta a las dudas del mercado en torno a su capacidad para seguir incrementando las ventas a ritmos de años anteriores. ... El gigante textil cerró octubre con un beneficio neto de 4.622 millones de euros, un 3,9% más, tras un tercer trimestre fiscal -de agosto a octubre- en el que el repunte de las ventas alcanzó el 4,9%, hasta los 9.814 millones de euros.

La cifra supera con creces la de los trimestres anteriores y alcanzaría el 8,4% sin el efecto divisa, con un beneficio récord en ese periodo de tres meses de 1.831 millones de euros. En el conjunto de los nueves meses, las ventas crecieron un 2,7%, hasta 28.171 millones de euros. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 6,2%.

Otro de los indicadores más seguidos por los inversores, el margen bruto (la diferencia entre lo que le cuesta fabricar un producto y lo que gana por su venta) aumentó un 3,2%, hasta 16.811 millones de euros, y se situó en el 59,7% de las ventas (+27 puntos básicos). En el tercer trimestre, aumentó un 6,2% hasta los 6.108 millones, con el margen bruto en el 62,2% (+79 puntos básicos) de las ventas.

La compañía fundada por Amancio Ortega ya registró de mayo a julio un crecimiento por debajo del doble dígito, siendo su segundo trimestre consecutivo bajo ese nivel. Esto decepcionó a los inversores, pero la firma demostró un comienzo del tercer trimestre muy fuerte, con un incremento del 9% en sus ventas que, finalmente, se ha enfriado.

Pero todo apunta a que la compañía logrará remontar de cara a la recta final del año, con la campaña de Navidad y las rebajas de enero a la vuelta de la esquina. En concreto, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre crecieron un 10,6% frente a 2024 (+9% entre 1 noviembre y 24 noviembre 2025).

Impacto en el mercado

La evolución en Bolsa de la compañía este año ha estado muy ligada a esas previsiones de ventas, donde muchos inversores empiezan a ver riesgos en un entorno desafiante en regiones como América, no solo por los aranceles, sino por el impacto negativo de la depreciación del dólar frente al euro. De hecho, la ocmpañía espera a los tipos de cambio actuales, un impacto divisa de aproximadamente un-4% en las ventas en 2025.

De hecho, la compañía creó recientemente un Consejo Asesor Internacional, que mantuvo su primera reunión el pasado 27 de noviembre. El objetivo de su actividad es el asesoramiento al Consejo de Administración de Inditex en materia de geopolítica, economía internacional y otros asuntos globales y está presidido por Enrico Letta, completando su composición Taeho Bark, Simon Fraser, Rafael Gil-Tienda, Anne Lange, Enrique Lores y Marcos Troyjo.

Tras los máximos alcanzados en diciembre de 2024, la cotización de Inditex se mueve prácticamente plana este 2025, con muchos inversores recogiendo beneficios tras dos años de subida vertical. En concreto, las acciones de Inditex caen un 2,4% este año, aún por encima de los 49 euros.

Los inversores también vigilan de cerca otros indicadores del grupo ahora liderado por Marta Ortega y por Óscar García Maceiras, como el aumento del inventario o la reducción de su posición de caja en un periodo en el que la compañía ha apostado por un ambicios plan de expansión logística. El inventario -calificado por la compañía como «de alta calidad»-, por ejemplo, aumentó un 4,9% a 31 de octubre de 2025 respecto a la misma fecha del año anterior.

En los nueve primeros meses del ejercicio Inditex ha realizado aperturas en 39 mercados y cuenta con 5.527 tiendas por todo el mundo, tras una firme apuesta por reducir el número de establecimientos, pero haciéndolos más grandes.

«Inditex opera en 214 mercados con baja cuota de mercado en un sector fragmentado. La optimización de las tiendas sigue su curso y esperamos que esto impulse nuevas mejoras en la productividad. Se espera que el crecimiento del espacio bruto anual en el período 2025-2026 se sitúe en torno al 5%, con un espacio neto positivo acompañado con una fuerte venta online», apunta la compañía en un comunicado.

En concreto, en tienda física, Zara ha llegado a nuevas ubicaciones como en Las Vegas Forum Shops at Ceasars Palace. Esta semana abrirá en Charlotte Carolina del Norte así como unatienda independiente de Zara Man en Palazzo Verospi, Roma. Además, han realizado importantes reubicaciones y reformas en algunas de sus tiendas más emblemáticas como Osaka Shinsaibashi, Austin The Domain, Maastricht Grote Straat y Barcelona Diagonal.

El resto de los formatos continúan realizando aperturas y reformas en localizaciones clave, destacando la primera tienda en Dinamarca de Bershka en Copenhagen Vimmelskaftet, y las tiendas de Stradivarius en Glasgow Silverburn, Zara Home en Hamburgo Hansviertel y Oysho en Ámsterdam Kalverstraat.

Su plan de expansión logística para el 2024 y el 2025 sigue la hoja de ruta marcada. Este programa de inversión extraordinario de dos años centrado en la expansión del negocio destina 900 millones de euros para incrementar la capacidad logística en cada uno de los ejercicios 2024 y 2025.

El objetivo de es reforzar las capacidades de Inditex para acometer las oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo a nivel global. El centro de distribución de Zaragoza II ya está operativo. En octubre de este año se inauguró el nuevo edificio de Zara en Arteixo (A Coruña). Este edificio, de más de 200.000 m², alberga los equipos de producto de Zara Mujer y Zara Niño, y tiene la sostenibilidad y la tecnología como elementos clave.