LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar López. EP

El Gobierno deja a Telefónica fuera del megacontrato de ciberseguridad del Estado

Transformación Digital excluye a la firma porque una de las empresas con las que participaba en la licitación no contaba con un plan de igualdad. MasOrange tuvo el mismo problema

José A. González

José A. González

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:49

Comenta

Ni MasOrange ni Telefónica. El Gobierno, a través del Ministerio para la Transformación Digital y para la Función Pública, ha dejado desierta la adjudicación del ... Lote 3 del megacontrato de ciberseguridad de telecomunicaciones de la Administración Central, conocido como CORA III. El departamento dirigido por Óscar López tendrá que iniciar todo el proceso desde cero después de que la Mesa de Contratación rechazara en un primer momento a MasOrange y luego a Telefónica por, en ambos casos, la falta de un Plan de Igualdad por parte de las empresas que componían la oferta, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado
  2. 2

    Una nueva tienda para animar los portalillos de la plaza del Mercado
  3. 3 Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño
  4. 4 Ilesos los nueve ocupantes de un globo aerostático al caer cuando volaba entre Villalobar y Castañares
  5. 5

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja
  6. 6 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  7. 7 La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111
  8. 8

    Las dos grandes rutas de La Rioja andariega
  9. 9

    «Me sentí engañado porque la otra persona lo sabía y no me dijo nada»
  10. 10 El TSJR confirma la expulsión de un ciudadano rumano porque supone una «amenaza grave» para la convivencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Gobierno deja a Telefónica fuera del megacontrato de ciberseguridad del Estado

El Gobierno deja a Telefónica fuera del megacontrato de ciberseguridad del Estado