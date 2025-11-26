LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marta Álvarez y Cristina Álvarez. R. C.

Cristina Álvarez releva a su hermana Marta como nueva presidenta de El Corte Inglés

El Consejo de Administración respalda por unanimidad el nombramiento, que será efectivo el próximo 15 de enero

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:26

Comenta

Cambio en la cúpula de El Corte Inglés. El consejo de administración del gigante de la distribución, ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Cristina ... Álvarez como nueva presidenta no ejecutiva del Grupo, en sustitución de su hermana Marta, que fue renovada en el cargo a principios de este año por un periodo de otros cinco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  2. 2 La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin
  3. 3

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  4. 4 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  5. 5 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  6. 6 Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad
  7. 7 Recuperado en Arnedo un remolque robado en Calahorra con objetos por valor de 8.000 euros
  8. 8 Herida una mujer tras atropellar a una vaca en Ezcaray
  9. 9 Estrellas Michelin en La Rioja: qué restaurantes la tienen, dónde están y qué precio tiene el menú
  10. 10

    Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cristina Álvarez releva a su hermana Marta como nueva presidenta de El Corte Inglés

Cristina Álvarez releva a su hermana Marta como nueva presidenta de El Corte Inglés