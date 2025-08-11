LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Resgistro de la Propiedad de Logroño, oficinistas, administrativos, oficiales del registro durante su trabajo L. P.

La creación de empresas en España registra su mejor mes de junio en 18 años

Con un aumento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior, el número de nuevas sociedades mercantiles se sitúa en 10.964

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:04

La creación de empresas en España en junio experimientó un repunte del 15% respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento sitúa el número ... total de nuevas sociedades mercantiles en 10.964, su mayor cifra para este mes desde 2007, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este notable aumento, el crecimiento en el número de nuevas sociedades acumula tres meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril y un 36,9% en mayo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen dos jóvenes de 22 años, uno de ellos riojano, en un accidente cuando regresaban de las fiestas de Vitoria
  2. 2 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  3. 3

    Rioja prevé una de las cosechas más cortas y con una histórica rebaja de rendimientos
  4. 4

    Último baile en López Infante
  5. 5

    Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España
  6. 6 Haro supera los 40 grados y el calor continuará apretando
  7. 7

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Federico García Lorca
  8. 8 Calcinado un pabellón agrícola en Ventas del Baño
  9. 9

    Los caminos del agua y de la piedra
  10. 10

    El Ciudad de Logroño ilusiona en el primer amistoso estival

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La creación de empresas en España registra su mejor mes de junio en 18 años

La creación de empresas en España registra su mejor mes de junio en 18 años