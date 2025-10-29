LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una tienda de El Corte Inglés. E. P.

El Corte Inglés destituye a su CEO un año después de ser nombrado

El italiano Gastón Botazzini abandonará la compañía por discrepancias de estrategias con las familias de accionistas

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:51

Comenta

Cambio en la cúpula de El Corte Inglés. Poco más de un año ha durado Gastón Botazzini como consejero delegado de la compañía. Fue el ... 26 de julio de 2024 cuando la junta general de accionistas convirtió al argentino en el primer ejecutivo extranjero al frente del holding. Sin embargo, las discrepancias estratégicas con las distintas familias de accionistas del grupo han llevado a Marta Álvarez, su presidenta, a tomar la decisión de prescindir de él, según confirmó este miércoles la compañía en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  2. 2 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  3. 3 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  4. 4

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  5. 5 Un incendio provocado por un radiador obliga a desalojar la residencia de estudiantes Micampus de Logroño
  6. 6 Prisión provisional para el detenido por intentar matar a su vecino con una explosión de butano en Logroño
  7. 7

    Una treintena de infraestructuras riojanas se ubican en zonas de inundación
  8. 8 Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68
  9. 9 La empresa riojana Aresol y la canadiense Ecolomondo construirán cuatro plantas de pirólisis de neumáticos en la UE
  10. 10

    La SD Logroñés se topa con la calidad del Racing

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Corte Inglés destituye a su CEO un año después de ser nombrado

El Corte Inglés destituye a su CEO un año después de ser nombrado