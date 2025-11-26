LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Bruselas pide explicaciones a Shein por la venta de muñecas sexuales con aspecto de niña

Las investigaciones preliminares de la Comisión Europea apuntan que la plataforma habría vendido «productos ilegales» y la institución teme que sea «un riesgo» para los consumidores europeos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:28

Comenta

La Comisión Europea ha pedido explicaciones este miércoles a Shein por el escándalo de la venta de muñecas sexuales con aspecto de niña en Francia. ... Las informaciones preliminares a las que ha tenido acceso Bruselas muestran que la plataforma digital ofrece productos que son ilegales en la Unión Europea (UE), según la Ley de Servicios Digitales, en particular «muñecas sexuales con aspecto de niña y armas»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  2. 2 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  3. 3 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  4. 4 La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin
  5. 5 Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad
  6. 6 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  7. 7

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  8. 8 La Rioja clama por la unidad contra la violencia machista
  9. 9 Herida una mujer tras atropellar a una vaca en Ezcaray
  10. 10 Infante deja la Dirección General de Calidad Ambiental para ocupar la gerencia del Consorcio de Aguas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Bruselas pide explicaciones a Shein por la venta de muñecas sexuales con aspecto de niña

Bruselas pide explicaciones a Shein por la venta de muñecas sexuales con aspecto de niña