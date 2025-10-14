Bruselas multa a Gucci, Chloé y Loewe con 157 millones de euros por fijar precios de reventa

La Comisión Europea ha fijado este viernes una multa de 157 millones de euros a las marcas de moda Gucci, Chloé y Loewe por prácticas ... anticompetitivas en materia de precios. Más concretamente, la investigación de los equipos técnicos del Ejecutivo comunitario apuntan que las tres conocidas firmas restringieron la capacidad de los minoristas independientes con los que trabajaban para establecer sus propios precios minoristas, tanto online como offline, para los productos diseñados y vendidos por Gucci, Chloé y Loewe, una práctica que incrementa los precios y reducen la oferta de los consumidores.

La investigación de la Comisión Europea reveló que las tres empresas (con sede en Italia, Francia y España) incurrieron en una práctica denominada mantenimiento de precios de reventa. De este modo, señala que «restringieron la capacidad de sus minoristas», tanto en línea como en tiendas físicas, que son revendedores independientes, de fijar sus propios precios de venta al público para «casi toda la gama de productos diseñados y vendidos por Gucci, Chloé y Loewe». La lista incluye ropa, artículos de cuero, zapatos y accesorios de moda diseñados y comercializados por estas tres marcas.

Las infracciones abarcaron todo el territorio del Espacio Económico Europeo. En particular, la Comisión apunta que «las tres empresas de moda interfirieron en las estrategias comerciales de sus minoristas al imponerles restricciones, como exigirles que no se desviaran delos precios de venta al público recomendados; los descuentos máximos; y los períodos específicos de rebajas». En algunos casos, y al menos temporalmente, también prohibieron a los minoristas ofrecer descuentos. «Gucci, Chloé y Loewe se esforzaron por que sus minoristas aplicaran los mismos precios y condiciones de venta que aplicaban en sus propios canales de venta directa», concluye el Ejecutivo comunitario.