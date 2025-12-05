LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

EFE

Bruselas multa a X con 120 millones por tres infracciones de la normativa digital europea

Señala que el check azul que se otorga a las cuentas que pagan una suscripción premium «engaña» a los usuarios, ya que no garantiza que sean cuentas verificadas

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:17

La Comisión Europea ha impuesto este viernes una multa de 120 millones de euros a X -anteriormente Twitter- por tres infracciones de la normativa digital ... europea. Bruselas señala que el check azul que esta red social incorpora en las cuentas que pagan una suscripción premium «engaña a los usuarios», ya que no garantiza que se trate necesariamente de cuentas verificadas, como ocurría antes de que la compañía pasara a manos del magnate Elon Musk. Esta es la primera multa que se impone a la red social X bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) europea.

