LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Microsoft desvincula Teams del resto de aplicaciones para evitar la multa millonaria de Bruselas

La Comisión Europea acepta los compromisos de la tecnológica en materia de Competencia para no ser sancionada por aprovecharse de su «posición dominante»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Bruselas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:30

La Comisión Europea y Microsoft han enterrado el hacha de guerra en relación a las preocupaciones de la institución comunitaria sobre la plataforma Teams. El ... Ejecutivo comunitario ha aceptado este viernes los compromisos de la empresa tecnológica en torno a esta popular plataforma de trabajo colaborativo y que serán «legalmente vinculantes» para Microsoft, que evita así una multa millonaria. Las preocupaciones de Bruselas tenían que ver con la vinculación de Teams al resto de aplicaciones de la compañía -Word, Excel, Power Point...-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  3. 3 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  4. 4 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  5. 5 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  6. 6 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  7. 7 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado
  8. 8 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la N%u2011232 y fue publicado en TikTok
  9. 9

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  10. 10

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Microsoft desvincula Teams del resto de aplicaciones para evitar la multa millonaria de Bruselas

Microsoft desvincula Teams del resto de aplicaciones para evitar la multa millonaria de Bruselas