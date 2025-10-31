Amazon plantea un ERE para despedir 1.200 trabajadores en España
El recorte de la multinacional, que esta semana anunció 14.000 salidas a nivel mundial, afectará a la plantilla de Amazon Digital Spain, cuyas oficinas se ubican en Madrid y Barcelona
Madrid
Viernes, 31 de octubre 2025, 13:22
Amazon anunció 14.000 despidos esta semana a nivel mundial y ahora el recorte se empieza a concretar por países. En España se ha puesto ... en marcha un proceso de despido colectivo (ERE) que afectará a unas 1.200 personas, según adelantó Europa Press y ha confirmado este periódico de fuentes conocedoras del proceso. Las salidas afectarán a la plantilla de Amazon Digital Spain, cuyas oficinas se ubican en Madrid, y Amazon Spain Service, localizada en Barcelona.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
