LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paneles solares de Acciona Energía. EFE

Acciona Energía reorganiza sus operaciones en Asia para centrarse en Filipinas, Tailandia y Vietnam

Con esta operación la compañía pretende consolidarse en esos tres países clave donde prevé acelerar su expansión en los próximos años

C. P. S.

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:14

Acciona Energía y The Blue Circle, compañía con sede en Singapur, han completado una reorganización de su colaboración, tras la que cada una se centrará de forma independiente en diferentes mercados, según ha informado este miércoles la empresa española.

En concreto, Acciona Energía controlará la totalidad de la cartera de proyectos renovables en Filipinas, Tailandia y Vietnam. Por su parte, The Blue Circle operará de forma independiente y se centrará en proyectos en Sri Lanka, Malasia y Camboya.

Con esta decisión, Acciona Energía pretende consolidarse en esos tres países clave, especialmente en Filipinas, donde ya cuenta con una cartera de proyectos eólicos y solares en diferentes etapas y donde prevé acelerar su expansión en los próximos años.

«La operación refuerza la presencia de Acciona Energía en Asia-Pacífico, una región clave en su estrategia global de crecimiento, y da un paso más en su compromiso por liderar la transición energética en mercados emergentes», subrayó la compañía en un comunicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  2. 2 Una furgoneta atraviesa una barandilla y termina empotrada contra un edificio en la calle de abajo en Haro
  3. 3 Un tabernero riojano con mucha escuela
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5 Más autoridad para los profesores en el nuevo decreto de convivencia de La Rioja
  6. 6 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  7. 7

    Los cines Las Cañas reabrirán el 3 de septiembre para iniciar una nueva etapa con ocho de sus salas
  8. 8 The Champions Burger regresa a Logroño con su edición Smash
  9. 9

    Cárcel para un hombre que cargó la factura del cambio de ventanas a dos familiares
  10. 10

    A la desaparecida Casa de las Tetas le crecen los problemas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Acciona Energía reorganiza sus operaciones en Asia para centrarse en Filipinas, Tailandia y Vietnam

Acciona Energía reorganiza sus operaciones en Asia para centrarse en Filipinas, Tailandia y Vietnam