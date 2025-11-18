Dimite el presidente del Eurogrupo Pascal Donohoe para asumir un cargo en el Banco Mundial
La retirada del irlandés abre la puerta a que el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, pueda presentar su candidatura a liderar este foro
Martes, 18 de noviembre 2025, 15:11
El presidente del Eurogrupo -el foro de discusión de los ministros de Economía de los países del euro-, el irlandés Paschal Donohoe, ha presentado este ... martes su dimisión para asumir un cargo en el Banco mundial. El anuncio del político, que también ha renunciado a su cargo como ministro de Finanzas de Irlanda, ha llegado por sorpresa, después de haber sido reelegido en julio para un nuevo mandato al frente del Eurogrupo de dos años y medio.
La dimisión del irlandés deja la puerta abierta al ministro de Economía español Carlos Cuerpo para presentar su candidatura a este cargo, fundamental en las discusiones económicas de la zona euro. En julio, Cuerpo se planteó competir con Donohoe por el puesto, pero finalmente retiró su candidatura debido al amplio apoyo que cosechaba el irlandés, que representaba una apuesta por la continuidad en un momento de gran incertidumbre económica.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cuerpo ha agradecido a Donohoe su trabajo y le ha deseado lo mejor en sus futuras responsabilidades. Pero no se ha pronunciado sobre si presentará su candidatura a presidir el Eurogrupo. «Lo que toca hoy es agradecerse el trabajo al frente del Eurogrupo y desearle lo mejor en sus futuras responsabilidades. Ya tocará hablar del Eurogrupo», ha apuntado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión