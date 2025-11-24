LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El secretario de Estado norteamericano, Howard Lutnick. EFE

EE UU dice que sólo reducirá los aranceles al aluminio y el acero si Europa se replantea sus normas digitales

Washington y Bruselas continúan negociando sobre la base del acuerdo firmado en julio y la semana que viene mantendrán una reunión en suelo norteamericano

Olatz Hernández

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:04

El secretario de Estado de Comercio de EE UU, Howard Lutnick, y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, mantuvieron un cara a cara este ... lunes en Bruselas, en el marco de la reunión de ministros de la UE de esta área. Encima de la mesa tenían el acuerdo entre Washington y la Comisión firmado en julio sobre los aranceles al acero y el aluminio europeo, que están afectando al sector. Durante su intervención, una vez acabado el encuentro, Lutnick descartó un arancel reducido para el aluminio y el acero y afirmó que EE UU sólo hará concesiones si la UE se replantea relajar su legislación digital, que penaliza a gigantes tecnológicos estadounidenses como Google, Meta y Apple, entre otros.

