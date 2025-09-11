LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro Carlos Cuerpo en una de sus reuniones en Japón.

El ministro Carlos Cuerpo en una de sus reuniones en Japón. EFE

Cuerpo sorprende en Tokio: el ministro habla en japonés a los empresarios

El titular de Economía realiza una intervención de más de dos minutos en el idioma local para convencer a los inversores de las oportunidades de negocio entre España y Japón

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:30

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha vuelto a sorprender al dirigirse a los representantes de importantes empresas niponas en su viaje oficial en su ... idioma local. Cuerpo ya realizó un breve discurso en japonés hace un año y medio, en otro encuentro en el país asiático, pero en este caso fueron más de 2 minutos de intervención en japonés en el que expresó a los empresarios las oportunidades de negocio entre España y Japón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  2. 2

    Cinco institutos riojanos no permiten el velo y otros dos admiten excepciones puntuales
  3. 3

    Un muro pantalla de 170 metros de largo y 10 de alto recuperará el tráfico hacia Arnedillo
  4. 4

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario
  5. 5 El Ayuntamiento vende tres de las parcelas inicialmente desiertas en La Estrella y Cascajos para otras 36 VPO
  6. 6 Nuevos ataques de lobo en la Sierra de Moncalvillo dejan diez ovejas muertas
  7. 7 El IES Sagasta asegura que la prohibición del velo se planteó para «evitar agravios comparativos»
  8. 8 Hostelería Riojana considera «desproporcionada» la prohibición de fumar en terrazas
  9. 9 Mapa: por dónde se podrá acceder al cohete de San Mateo y por dónde estará prohibido
  10. 10 Cayetano Martínez de Irujo, sobre Mar Flores: «Una persona que miente tanto y que se inventa tanto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cuerpo sorprende en Tokio: el ministro habla en japonés a los empresarios