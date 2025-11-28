LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. EFE

Cuerpo renuncia a presentarse a la presidencia del Eurogrupo y España mira ya al BCE

El ministro de Economía decide no optar a presentar su candidatura para aumentar las opciones del país en los altos cargos del Eurobanco

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no presentará finalmente su candidatura a la presidencia del Eurogrupo para aumentar las opciones de España de lograr uno ... de los altos cargos del Banco Central Europeo (BCE). En una nota, el Ministerio de Economía ha asegurado que «España continuará trabajando para asegurar una presencia significativa e influyente en las principales instituciones económicas y financieras europeas». El plazo para presentar candidaturas a la presidencia del Eurogrupo acaba este viernes y ya hay nombres importantes como el ministro belga, Vicent van Petegem y el griego Kyriakos Pierrakakis, ambos conservadores, como la mayoría de ministros en este foro económico de los países del euro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2 Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite y Murillo de Río Leza
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  5. 5 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  6. 6 El reventón de una tubería anega un tramo de avenida la Paz
  7. 7 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  8. 8

    Proyecto Hombre celebra la vida por su 35 aniversario
  9. 9 La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111
  10. 10

    Estrellas riojanas que atraen a paladares de todo el mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cuerpo renuncia a presentarse a la presidencia del Eurogrupo y España mira ya al BCE

Cuerpo renuncia a presentarse a la presidencia del Eurogrupo y España mira ya al BCE