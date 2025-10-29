LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas por las calles de Bilbao. L. A. Gómez

El crecimiento de la economía se modera a niveles de hace dos años pese al impulso del consumo de las familias

El INE revela la ralentización del PIB en verano, con un avance trimestral del 0,6% y del 2,8% en tasa anual, la cifra más baja desde finales de 2023

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:01

Comenta

La economía española sigue manteniendo un buen pulso de crecimiento, sobre todo si se compara con la evolución de sus socios europeos, pero en el ... tercer trimestre del año se ha enfriado el ritmo de avance del Producto Interior Bruto (PIB). Según los datos adelantados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB ha crecido un 0,6% en el tercer trimestre, coincidiendo con los meses de verano (julio a septiembre), lo que supone un frenazo desde el 0,8% del segundo trimestre. Además, a nivel anual, el PIB avanza un 2,8%, tres décimas por debajo del primer y segundo trimestre y el menor ritmo de crecimiento desde finales de 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  2. 2 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  3. 3 El kamikaze de la AP-68 conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado
  4. 4 Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68
  5. 5 La empresa riojana Aresol y la canadiense Ecolomondo construirán cuatro plantas de pirólisis de neumáticos en la UE
  6. 6 La víctima tenía un corte en el cuello y otro en el corazón que descartan el suicidio, afirman los forenses
  7. 7 UAGR: «Peligra el sector vitivinícola y muchas explotaciones ya están en bancarrota»
  8. 8

    La SD Logroñés se topa con la calidad del Racing
  9. 9 Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  10. 10 Un incendio obliga a desalojar una residencia de estudiantes de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El crecimiento de la economía se modera a niveles de hace dos años pese al impulso del consumo de las familias

El crecimiento de la economía se modera a niveles de hace dos años pese al impulso del consumo de las familias