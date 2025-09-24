LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Frutas y hortalizas, entre los alimentos que más suben en el último año. Efe

Los consumidores pagan 1.132 euros más de media al año por elegir el súper más caro

La cesta de la compra sube un 2,5% en el último año, según un estudio de la OCU que refleja una subida de precios generalizada en todas las cadenas de distribución

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:10

Comprar en un supermercado u en otro puede marcar la diferencia del ahorro a final de año en la cesta de la compra. Así lo ... evidencia un informe de la OCU, que la organización elabora anualmente, y que apunta a que la diferencia de precios entre la cadena más cara y la más barata puede alcanzar los 1.132 euros al año.

