LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una manifestación por la vivienda en Granada. Efe

El Consejo de Europa insta a una mayor intervención de los gobiernos en el precio de los alquileres y de los alimentos básicos

El organismo también reclama a los países miembros elevar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:59

El Consejo de Europa vuelve a dar un tirón de orejas a los países miembros ante la falta de medidas eficaces para mitigar la reciente ... escalada del coste de vida en las familias. En su informe anual publicado este lunes, el Comité Europeo de Derechos Sociales del organismo con sede en Estrasburgo, exige una mayor intervención de los gobiernos en aspectos clave como la vivienda -uno de los principales problemas en España- o los precios de los alimentos, tras una época de elevada inflación que, pese a moderarse, aún sigue dañando el bolsillo de los ciudadanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vitalia prevé abrir a finales de año su nueva residencia en Logroño con 140 plazas
  2. 2

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  3. 3

    La SDL encandila en su estreno
  4. 4 Tres días de corte del acceso a Navarrete y Lentiscares desde la A-12
  5. 5

    Innovación amparada en tradición
  6. 6

    «La UD Logroñés va a continuar siempre»
  7. 7

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie
  8. 8

    Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza
  9. 9 Críticas al concierto de San Mateo y mal olor en Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy
  10. 10

    Vuelta a clase, ¿con o sin móviles?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Consejo de Europa insta a una mayor intervención de los gobiernos en el precio de los alquileres y de los alimentos básicos

El Consejo de Europa insta a una mayor intervención de los gobiernos en el precio de los alquileres y de los alimentos básicos